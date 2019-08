La Sampdoria ha emesso un comunicato per chiarire le condizioni fisiche dell'attaccante argentino Gonzalo Maroni, uscito per infortunio durante la partita di Coppa Italia contro il Crotone. "Per quanto riguarda Gonzalo Maroni, uscito anzitempo dalla gara dello “Scida”, le prime lastre hanno escluso fratture ossee alla caviglia destra. Seguiranno ulteriori accertamenti".