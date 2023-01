Una nota lieta in una serata non proprio da incorniciare. La Sampdoria si gode l'esordio in Serie A di Flavio Paoletti, che Stankovic ha lanciato in campo nel secondo tempo della sconfitta subita contro il Napoli. Una gioia immensa per un prodotto dell'Accademy della Samp che già da tempo era stato aggregato alla prima squadra con cui ha svolto anche tutto il ritiro invernale.



CAPITANO E JOLLY - Quest'anno in realtà, il classe 2003 era rimasto da fuoriquota a guidare, da capitano la Primavera allenata da Felice Tufano. Un autentico jolly perché sebbene nasca centrocampista centrale, per la grande intelligenza tattica e capacità di lettura difensiva quest'anno ha giocato più da perno centrale della linea a 3 che non da mediano davanti alla difesa.



NAPOLI E LA JUVE - Lui che da piccolo non ha nascosto la passione per la Juventus (è bella la foto che resta sui social di un giovanissimo Flavio vestito di bianconero) oggi si sente al 100% un doriano doc. Oggi l'esordio, contro il Napoli che per Flavio è un po' nel destino. Il vizio del gol sicuramente non è fra le sue doti migliori, ma fra i 3 segnati nelle ultime stagioni ce n'è proprio uno contro gli azzurri in una roboante vittoria per 6-1. Il futuro della Samp passa sicuramente anche da lui, Tufano si dovrà arrendere, Stankovic ha già fatto la sua scelta.