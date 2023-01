Nel post partita del match trail presidente blucerchiatoè intervenuto ai microfoni di Sky, parlando con grande amarezza per il risultato sfuggito nel finale a causa del. In particolare il presidente,ha dichiarato: "Siamo di fronte all'. Non è la prima volta e sta sera parlerò solo io perché altrimenti rischiamo squalifiche pesanti"."Seallora lo dicano. Già nelle scorse partite, questo è l'ennesimo episodio. Siamo tutti molto arrabbiati. Obiettivamente sono tanti gli episodi a nostro sfavore. E' giusto anche. Non voglio dire che, ma inizia a essere pesante questa situazione per noi. Sono molto arrabbiato"."Non posso dire niente ai ragazzi perché se la sono giocata con tutti, anche col Napoli,. Ma quando poi tutto il lavoro vieneè ingiusto nei confronti del lavoro e dei sacrifici dei ragazzi e dell'allenatore".