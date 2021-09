match che può offrire ai campioni d'Italia in carica l'occasione di staccare ulteriormente la Juve in classifica e rimanere agganciato al Napoli, a punteggio pieno. Un punto raccolto nelle prime due partite e un'altra sfida ad una big, dopo il Milan, a "Marassi" per i blucerchiati di D'Aversa, che schierano l'oggetto dei desideri - pure nerazzurri - Damsgaard a sostegno della nuova coppia Quagliarella-Caputo.orientato a riproporre dal primo minuto il tridente offensivo composto da Pedro, Immobile e Felipe Anderson.José Mourinho vuole mantenere la testa della classifica e opterà per la formazione tipo, nonostante il riento anticipato di Pellegrini e Zaniolo dagli impegni con la Nazionale per qualche acciacco. Si rivede anche Smalling.ore 12.30SAMPDORIA-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONISAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Quagliarella, Caputo.INTER: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.IN TV: Dazn, Sky Sport 202, 213, 251ore 18MILAN-LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONIMILAN: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Florenzi, Diaz, Leao; Rebic.LAZIO: Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.IN TV: Daznore 20.30ROMA-SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONIROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.SASSUOLO: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.IN TV: Dazn