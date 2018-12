Emil Audero, portiere della Sampdoria, è in prestito con diritto di riscatto, sta brillando in Serie A dopo averlo fatto la scorsa stagione in B a Venezia. La Juventus, club in cui è cresciuto, ha il diritto di recompra e sta monitorando la sua crescita: a breve Paratici e Osti si incontreranno per parlare del futuro del gioiellino anche dell'Italia Under 21.