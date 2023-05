L'ormai ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha confermato ai microfoni di Telenord la cessione del club al gruppo di Radrizzani e Manfredi, senza perdere l'occasione di togliersi qualche sassolino dalle scarpe: "Non è stata una trattativa, mi hanno portato a ragionare col cuore. Non ho preso soldi, non ho preso niente. Il primo che si azzarda ad insultarmi di nuovo faccio una strage. L'ho fatto per la gente, per gli stipendi della gente. Per una parte di tifoseria perchè questa storia doveva finire, di insultare Ferrero, a Ferrero hanno regalato... A me Garrone non ha regalato niente. Tant'è vero che il Baciccia l'ho pagato 20 milioni e ora non ho preso niente".



Su Radrizzani: "E' una persona perbene, che conoscevo e che fa calcio. Gli faccio un in bocca al lupo. Un giorno rimpiangerete Ferrero. Il tempo ci darà ragione. Io ho fatto otto campionato tutti belli, compresi quello del lockdown. Basta cercare capri espiatori. Io ho fatto, ho ragionato col cuore invece che ragionare con la testa. Mi hanno portato allo sfinimento, non ce la faccio più a sentire tutte queste brutte parole, tutte queste falsità contro Ferrero. ho fatto il bene della Sampdoria. Scrivete una volta 'Grazie Ferrero'".