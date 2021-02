Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Sampdoria per Keita ha un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro col Monaco. Occhio però all’ingaggio del giocatore, che guadagna 2,5 milioni a stagione ed è legato ai monegaschi per un anno. Lo stipendio rischia di essere un ostacolo nella trattativa tra le parti.