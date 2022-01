Marco Lanna, presidente della Sampdoria, parla ai microfoni di Mediaset prima del match fra la Juve e blucerchiati in Coppa Italia: “Deve essere una partita come le altre, anche se è una serata particolare. In panchina avremo l’allenatore della Primavera con Angelo Palombo, sarà una bella vetrina e dovremo provarci. I ragazzi sanno che affrontiamo una grande squadra ma possono far vedere il loro valore. Quanto sono utili ora i calciatori di esperienza? Tutti i giocatori di esperienza, da Quagliarella a Candreva ed Ekdal, pensiamo siano persone che possono trascinare. Gli ho chiesto un aiuto, ci sono tanti giovani che possono andare in difficoltà nei momenti duri e loro possono aiutare. Anche da Rincon ci aspettiamo molto per carattere, aiuto e temperamento".