Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Fiorentina. "L'ansia c'era anche dopo il derby, ci siamo goduti la giornata però poi le preoccupazioni sono tornate a galla. Ieri è stata una giornata intensa dal punto di vista emotivo, dobbiamo onorare al meglio queste due partite che rimangono e mi piacerebbe finire bene questa stagione che non è andata come pensavamo".



Le mancherà il derby il prossimo anno?

"Il derby per Genova è sempre una partita bella per tutti gli sportivi, mi mancherà e speriamo di vederlo presto".



Nella programmazione ci saranno Giampaolo e Quagliarella?

"Il mister ha due anni di contratto, Fabio è importante per noi. Adesso pensiamo alla partita di stasera, poi al futuro".