Karol Linetty, centrocampista della Sampdoria, parla a Sky Sport dopo la vittoria sulla Spal, dove è andato in gol: “Sono contento di aver segnato e aiutato la squadra a vincere. Abbiamo tante soluzioni di gioco. Quando abbiamo preso il controllo della partita abbiamo fatto bene, nel secondo tempo. Dopo il nostro vantaggio abbiamo retto bene in difesa. Se vedo Piatek? Parliamo sempre, perché abbiamo giocato insieme in Under 21. Inoltre abbiamo lo stesso procuratore. Una volta siamo andati a cena, io, lui e Bereszynski”.