Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo aver terminato il rapporto lavorativo con Eusebio Di Francesco. Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza blucerchiata, da Gattuso a De Biasi, passando per Iachini. Con Gattuso, in particolare, c'è stato un incontro per esplorare le possibilità, con l'ex Milan che non si è ancora convinto.



'ENTUSIASMO' - E queste parole di Massimo Ferrero, rilasciate a TeleNord, sembrano proprio un messaggio a Gattuso: "Non voglio un allenatore che si deve convincere. Voglio una persona che abbia voglia ed entusiasmo di allenare la mia Sampdoria". Messaggio chiaro, con l'altro concorrente alla panchina, De Biasi, che ha pranzato col direttore sportivo Osti. La ricerca della Samp continua.