Animi caldi a fine primo tempo in Samp-Milan. Al rientro negli spogliatoi, Rebic e Ramirez, protagonisti di uno scontro in campo, che ha portato al giallo del croato: l'uruguaiano, come riporta Sky Sport, ha fatto capire al 18 rossonero, nel tunnel degli spogliatoi, che ci sarebbero state attenzioni particolari per lui nel secondo tempo. Ranieri e Pioli hanno sostituito entrambi.