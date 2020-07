Ranieri concede l'esordio a quello che è il terzo portiere della Samp e lui ringrazia con una ottima prestazione, specie nel primo tempo quando è due volte miracoloso su Hernandez e Calabria.un disastro dal primo minuto al noventesimo. Sempre in ritardo e si fa ammonire: diffidato, chiude anzitempo la sua stagione.salva un gol fatto su Ibrahimovic nel primo tempo: unica luce in una gara molto difficile.va a farfalle sul movimento mortifero di Ibrahimovic in occasione del primo gol. Anche lui, come Bereszynski, è un disatro.lotta molto fino alla fine ma anche lui va in apnea contro gli attaccanti del Milan.Theo Hernandez quando ha campo diventa inarrestabile e l'ex Chievo glie ne concede fin troppo. Termina il primo tempo con il mal di testa e Ranieri lo lascia negli spogliatoi.prestazione da chi l'ha visto?)perde nettamente il duello con Kessieche bella scoperta questo giovanissimo centrocampista norvegese. Si toglie la soddisfazione del primo in A ai danni di Donnarumma. E che gol!)quasi nullo in fase difensiva, meglio quando è chiamato a far girare la squadra.ha il merito di procurasi il calcio di rigore dell'illusione)una conclusione sparacchiata in tribuna e poco altro. Può e deve fare molto di più, lontano parente dell'ottimo centrocampista ammirato all'Udinese.fa un enorme fatica stretto dalla morsa del duo Bennacer-Kessie. Non riesce a incidere mai, si vede solo per la rissa con Rebic. Pomeriggio da dimenticare per l'uruguaianosi fa ipnotizzare da Donnarumma che gli para il rigore. Ennesima macchia di una stagione deludente)ci prova con le solite doti balistiche ma Donnarumma gli nega due volte la gioia del gol.si arrabbia molto per l'atteggiamento troppo remissivo di una Samp già in vacanza.: due interventi straordinari su Quagliarella, il rigore (il quarto stagionale) a Maroni: ennesima prestazione super in attesa del rinnovo.: spinge con i tempi giusti e buona costanza, attento anche in fase difensiva. Positivo. (dal 16' st: dimostra una buona condizione fisica nonostante il lungo stop per infortunio): solita autorevolezza per guidare la difesa. Per continuità di rendimento ha legittimato il riscatto del Milan dal Siviglia.: si fa apprezzare per un paio di anticipi, bene anche nel gioco aereo. Solido.: quando parte palla al piede è un treno che non conosce soste. Si divora un gol ma tutte le azioni più importanti del Milan portano anche la sua firma.: meno arrembante rispetto alle ultime uscite ma solido e diligente dal punto di vista tattico. (dal 34' st: ottimo in entrambe le fasi: gioca di prima e velocizza il giro palla, recupera tantissimi palloni. Certezza.: solito motorino inesauribile ma oggi più quantità che qualità: si divora un gol su perfetto assist di Rebic.: deve aggiornare il suo ruolino: 6 gol (9 totali ) e 6 assist dopo il lockdown. E' il primo centrocampista rossonero a prendere parte ad almeno un gol per cinque partite consecutive di Serie A da Kaká nel maggio 2008. (dal 16' st: regala un altro assist decisivo a Leao nel finale): disegna un arcobaleno per Ibrahimovic che non si fa pregare e scaraventa in rete il pallone. Attacca sempre la profondità e tiene in apprensione la difesa avversaria che va in affanno con la sua velocità. Mezzo voto in meno per la scaramuccia con Ramirez nel finale di gara: Pasqua lo grazia con il giallo, Pioli lo richiama in panchina. (dal 1' st: dà la sensazione di fare sempre meglio da subentrato che quando parte titolare. La sua velocità è un'arma affilatissima, segna un bel gol): ha ragione a non pensare al ritiro quando delizia ancora i tifosi con prestazioni eccellenti: encomiabile anche quando va a recuperare un pallone nella propria area. Due gol e un assist decisivo: cosa chiedere di più?All. Pioli 7,5: il suo Milan continua a giocare su ritmi forsennati. Ha trovato la formula giusta e ogni cosa tocca diventa oro.