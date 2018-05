Una stretta di mano, un abbraccio e, probabilmente, anche un passaggio di testimone. La serata di Maurizio Sarri e Marco Giampaolo vivrà anche di suggestioni. Come si legge sulla Gazzetta Sportiva in edicola oggi, Sampdoria-Napoli di questa sera sarà soltanto l’occasione per incontrarsi, per tenere in piedi il discorso legato al futuro di entrambi. Dal punto di vista tecnico, la partita avrà un’importanza vera soltanto per i doriani, che hanno ancora qualche residua speranza di puntare a un posto Uefa. Su fronte napoletano, c’è tutto l’interesse per stabilire il record di punti conquistati nella storia del club, un palliativo, per provare a metabolizzare l’amarezza per un’opportunità mancata: Aurelio De Laurentiis avrà a disposizione almeno due mesi e mezzo di tempo per rendere ancora più competitivo il suo Napoli e lottare nuovamente per lo scudetto. Con o senza Sarri.



Sarri sembra intenzionato a lasciare, mentre il presidente è pronto ad offrirgli un adeguamento economico importante (3,5 milioni a stagione fino al 2022). Ma se Sarri dovesse andare via, De Laurentiis non si farà trovare impreparato. Marco Giampaolo è uno degli allenatori inseriti nella lista dei probabili successori di Sarri. Gli piace parecchio, ne apprezza la qualità del gioco e la duttilità tattica. La Sampdoria gioca col 4-3-1-2, col trequartista, ma non sarebbe un problema, per lui, a passare al 4-3-3. Da Empoli a Napoli, allora, con la prospettiva che potrebbe ripetersi la stessa situazione della primavera 2015, quando Giampaolo rilevò Sarri sulla panchina toscana. I due hanno in comune anche il numero di esoneri in carriera: sono cinque.