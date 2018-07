Ci sono tanti giocatori della Sampdoria che movimentano il calciomercato in uscita. Uno è Gianluca Caprari, attaccante classe 1993 scuola Roma acquistato un anno fa dai blucerchiati. Già a gennaio il Sassuolo si era fortemente interessato al numero 9 doriano, e ora i neroverdi sembravano tornati alla carica. Caprari però veniva inserito da radiomercato anche in una possibile scambio con la Fiorentina, che avrebbe portato l'ex Pescara in viola e Saponara a Genova.



Al termine dell'amichevole tra Sampdoria e Padova ci ha pensato lo stesso Caprari a sgomberare i dubbi sul suo futuro: "Io non so nulla. Sono arrivato lo scorso anno e già a gennaio avevo detto che sto benissimo a Genova. Voglio fare il massimo e poi il prossimo anno si vedrà.” Parole che sembrano chiudere ad un'eventuale cessione dell'attaccante arrivato dall'Inter. Caprari ha poi commentato così la sua nuova posizione a ridosso delle punte: "Io, il mister lo sa, non ho problemi a giocare come trequartista, anche se mi piace di più li davanti. Ma se capita l’occasione o c’è bisogno gioco volentieri.”



In merito agli obiettivi stagionali, Caprari non ha dubbi: “Migliorare sicuramente la scorsa stagione e cercare di fare quello che l’anno scorso ci è scappato diciamo, magari raggiungere l’obiettivo che non siamo riusciti a raggiungere" riporta Sampdorianews.net. "Diciamo che tutti i giocatori che sono qui sono buoni giocatori. Si devono integrare tutti e capire le cose che chiede il mister che a volte sono complicate”.