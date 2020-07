Il ds della Sampdoria Carlo Osti parla a Sky Sport prima della sfida con il Milan e fa il punto sui rinnovi: "Per i contratti in scadenza tra un anno ci ritroveremo per parlarne, ma ora stiamo pensando al campionato. Abbiamo raggiunto la salvezza inaspettatamente con quattro giornate d'anticipo e il merito è di Ranieri: ha anticipato una salvezza che sembrava molto difficile, con lui valuteremo tutte le situazioni visto che allenerà la Samp anche il prossimo anno. Come migliorare la squadra? Dovrò aggiustare la fase difensiva perché 60 gol subiti sono tanti, ma sono il risultato di due allenatori diversi. Bisognerà inserire qualche giovane in più, perché la Samp ha bisogno di fare plusvalenze e quindi serve gente fresca da valorizzare. Davanti proveremo a capire se sono tutti compatibili con Ranieri".