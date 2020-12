Il ds della Sampdoria, Carlo Osti ha parlato a Sky Sport nel prepartita della gara contro il Milan:



STUPITO DAL CAMPIONATO - "Sono stupito dall'andamento del campionato sia in testa che in fondo alla classifica. Molti pronostici sono stati sovvertiti, tutto è possibile, bisogna stare attenti a tutto".



MILAN - "Sappiamo di giocare con la capolista, è la squadra più forte, ma sappiamo di avere qualità per poter mettere in difficoltà il Milan, se poi saranno più forti di noi gli stringeremo la mano e prepareremo la prossima".