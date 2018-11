Joachim Andersen, difensore della Sampdoria, oggetto del desiderio di Inter e Juve, parla a la Gazzetta dello Sport: “Quando la Samp mi ha cercato, in famiglia se n’è parlato molto, e abbiamo capito che era la decisione giusta da prendere, anche perché il Twente era in difficoltà economica, e io avevo bisogno di nuovi sbocchi per crescere”.



SUL MERCATO - “Mi interessa solo la Samp, davvero: per il domani, vedremo più avanti”.