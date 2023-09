Non c'è solo la squadra di Andrea Pirlo con le sue difficoltà in campo a far preoccupare i tifosi della Sampdoria perché anche la nuova proprietà capitanata da Andrea Radrizzani dovrà nuovamente mettere mano al portafoglio. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX in attesa dell'omologazione del Tribunale di Genova sul piano di ristrutturazione del debito il mercato del club blucerciato è per ora bloccato.



A far discutere è il comma IV bis dell’articolo 90 delle NOIF che recita così: "la non ammissione a operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori sino al termine della seconda sessione di mercato successiva all’intervenuta omologazione della competente Autorità Giudiziaria". Sostanzialmente l'indice di liquidità del club è negativo e impedirebbe operazioni di mercato a meno che la proprietà non immetta liquidità con un aumento di capitale.