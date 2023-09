Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria: "Il passato ormai è andato, dobbiamo guardare avanti e ripartire dai 70 minuti fatti bene col Venezia. Abbiamo analizzato gli errori, i ragazzi hanno capito e sono fiduciosi".



L'ex centrocampista della Nazionale prosegue: "Il mercato? Il mercato è chiuso, siamo a posto così. Il gruppo che abbiamo scelto è questo, andrà avanti. Siamo fiduciosi verso tutti, dobbiamo solo lavorare".



Gli obiettivi: "Conoscevo l’obiettivo della società, ossia di salvare il club e iniziare un progetto giovane. Proveremo ad andare in Serie A in uno o due anni, noi dobbiamo provarci fin da subito perché siamo la Sampdoria. Daremo il 100%, ma il progetto è a lungo termine e i giovani potranno crescere".