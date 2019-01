Dennis Praet e il messaggio sul futuro. Il fantasista della Sampdoria ha parlato a hln.be sottolineando la propria volontà travSamp e mercato: “Se non avessi firmato, la prossima estate mi sarebbe rimasto solo un altro anno di contratto e poi sarei potuto partire per una cifra inferiore. Io sono molto felice alla Sampdoria. Mi piace vivere e giocare lì, mi sento importante e giochiamo un bel calcio. Prolungare il mio contratto è stata una soluzione che ha portato vantaggi a entrambi. La dirigenza è stata molto corretta con me: ho un salario più alto e ci sono accordi precisi per il futuro. La clausola rescissoria non c’è più ma, come ho detto, sono stati presi degli accordi chiari. Preferirei non approfondire l’argomento. Certamente rimane l’intenzione di fare un passo in avanti, purché sia quello giusto. Sia per me che per la Sampdoria”. Da tempo è finito nel mirino della Juve, che ne valuta la crescita.