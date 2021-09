IL TABELLINO

Sembra di leggere questo a fine gara nei sorrisi soddisfatti degli azzurri che scavalcanoe tornano primi e solitari a punteggio pieno. Così è:, che, come capitato all’appena tre giorni prima, non è certo squadra senza idee e senza valori. Ma di questi tempi, davvero ce n’è poco per gli avversari degli azzurri. E se poi a una squadra che vola sull’entusiasmo d’un successo dietro l’altro, che fa gol con una facilità quasi sconcertante e che si diverte a disegnare le nuove geometrie dettate da, se a una squadra che fa tutto questo regali pure la profondità e il vantaggio d’un uomo a centrocampo, beh, allora un po’ la sconfitta te la vai a cercare.Perché nonostante questi quattro gol, la Samp, sia chiaro, resta buona squadra.Lui guarda il calendario di coppa e campionato, ma non se ne cura più di tanto. Gioca ogni tre giorni la sua squadra, ma non è tempo e neppure il caso di far rivoluzioni. Giusto due cambi - più altri cinque in corsa, si capisce - rispetto al match con l’Udinese:pered. E forse se ne può leggere anche la ragione: sia il messicano che il polacco, un po’ indietro col fiato e con la corsa, hanno bisogno di minuti per mettersi alla pari del resto della compagnia. E allora spazio a loro.Dall’altra parte, invece, trovati quadratura, gol e successo contro l’Empoli,. Stessa formazione, compresoche sino alla vigilia qualche pensiero glielo aveva pure dato. La migliore Samp possibile, insomma. E col solito spirito di giocarsela senza alcun timore o, peggio ancora, nascondendosi dietro principi di difesa. Cosa che, ovviamente, neppure passa per la testa alla squadra di, che ha piedi e pensieri solo per portarenel minor tempo che si può. Cosicché ne viene subito fuori una partita aperta. Dove può accadere di tutto e dove tutte e due le squadra accettano il rischio volentieri. Ma c’è untroppo grande che la Samp si prende: quello di farsi trovare con lae di concedere mezzo campo alla velocità di Osimhen.Infatti, sette minuti appena e su suggerimento di, il nigeriano stacca Yoshida, se ne, ma poi centra Audero bravo e fortunato. Ma la Samp non capisce la lezione. Tre minuti dopo, infatti, becca un altro contropiede su recupero proprio di. Da lui a Insigne e da Insigne a lui e stavolta il centravanti manda in porta il pallone ed il portiere. Dieci minuti e Samp sotto. No, non l’aveva immaginata così, D’Aversa. Ma è imperdonabile l’errore di concedere al Napoli tanto spazio oppure errori fatali nell’uscita.. Il match s’è messo in salita, ma non è compromesso, come prova a far capirea tutti quanti. Trentaquattro anni e passa, ma la voglia e il passo d’un giovanottino, l’ex interista, che s’accentri per stare più vicino a Caputo e Quagliarella o che spedisca palloni dalla fascia destra, diventa l’avversario più pericoloso per la difesa azzurra. Ma là davanti è troppo solo. E poi, va terribilmente in sofferenza, la Samp, quandoE’ là la chiave del primo tempo. Ma D’Aversa s’illude di poter comunque rimediare. S’illude anche perché (19)’ Thorsby costringe al volo acrobatico Ospina; perché (22’) Candreva richiama all’attenzione il portiere azzurro con un diagonale; perché (35’) il solito Candreva chiude un mezzo assedio con un tiraccio alto sprecando l’occasione. Insomma, può recuperare, la Samp: sembra questa la convinzione un casa genovese. Anzi, fa di più, D’Aversa: passa a tre dietro e avanza Augello per attaccare anche sul lato mancino. Ma il coraggio non paga, questa volta. Mentre la Samp si riorganizza, infatti, su cross di Lozano, Insigne invita al tiro dal limitee lo spagnolo non perdona: destro a fil di palo e gol.Si mette decisamente male per la. E si mette ancora peggio quando al ritorno in campo (47’ e 59’) Lozano confeziona due assist: il primo per Osimhen e l’altro per Zielinski e il risultato diventa ancora più pesante. Irrimediabilmente pesante, anche per la faciltà con la quale il Napoli governa la partita concedendo poco o nulle agli avversari e, anzi, sfiorando pure il quinto gol col solito Osimhen. Ma rischiando anche di prenderlo, il gol, come capita quando il solito Candreva (73’) manda il pallone in porta, ma si vede negare il punto per un fuorigioco precedente di Caputo.Sampdoria - Napoli 0-4 (primo tempo 0-2).Marcatori: 9’ p.t., 4’ s.t. Oshimen (N), 39’ p.t. Fabian Ruiz (N), 13’ s.t. Zielinski (N).Assist: 9’ p.t., 39’ p.t. Insigne (N), 4’ s.t., 13’ s.t. Lozano (N).Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski (25’ s.t. Depaoli), Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby (25’ s.t. Askildsen), Silva (10’ s.t. Ekdal), Damsgaard; Caputo (38’ s.t. Ciervo), Quagliarella (10’ s.t. Torregrossa). All. D’Aversa.Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani (3’ s.t. Manolas), Koulibaly, Mario Rui; Anguizza, Fabian Ruiz; Lozano (36’ s.t. Ounas), Zielinski (22’ s.t. Elmas), Insigne (22’ s.t. Politano); Osimhen (36’ s.t. Petagna). All. Spalletti.Arbitro: Paolo Valeri della sezione di Roma 2.Ammoniti : 27’ p.t. Damsgaard (S), 31’ s.t. Depaoli (S), 43’ s.t. Manolas (N).