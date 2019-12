Di seguito il report dell'allenamento della Sampdoria.



Domenica mattina in campo per la Sampdoria in attesa del ritorno del campionato, che vedrà i blucerchiati impegnati in trasferta contro il Milan nel giorno dell’Epifania. Nel quarto allenamento di Claudio Ranieri durante la pausa invernale, questo il programma: due gruppi di lavoro, che si sono alternati – dopo gli esercizi di prevenzione e messa in azione – tra la palestra (sviluppo della forza) e il campo 2 del centro sportivo “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco (trasformazioni con esercitazioni tecnico-tattiche). Primo test con i compagni per Bartosz Bereszynski, dopo l’operazione per la regolarizzazione del menisco esterno del ginocchio destro del 20 novembre scorso.



Singoli - Sedute individuali programmate tra campo e palestra per Edgar Barreto, Andrea Bertolacci, Federico Bonazzoli, Fabio Depaoli, Albin Ekdal e Nicola Murru. Riposo per Alex Ferrari. Domani, lunedì, si replica: al Poggio è in agenda un singolo appuntamento mattutino.