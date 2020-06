Prosegue con una partitella d’allenamento sotto lo sguardo del direttore sportivo Carlo Osti e del responsabile scouting Riccardo Pecini la fase di avvicinamento della Sampdoria alla sfida del “Meazza” con l’Inter.



Reti. Sul campo 2 del “Mugnaini” ancora una vittoria per le pettorine arancioni che si sono aggiudicate la sfida in famiglia grazie ad una doppietta di Antonino La Gumina che ha annullato il singolo centro di Federico Bonazzoli.



Programma. Esentati dal programma del gruppo Fabio Quagliarella, impegnato in una sessione specifica individuale in palestra e sul campo, e Alex Ferrari, alle prese con il proprio protocollo di recupero. Domani, giovedì, è prevista una nuova seduta mattutina.