Fabio Quagliarella, attaccante della Samp, parla a Dazn dopo il match vinto sul Bologna: "Non potevamo sbagliare questa partita. Sapevamo che il Bologna sarebbe venuto qui a fare battaglia ma noi siamo stati bravi a giocare con umiltà. E’ una vittoria per noi fondamentale. Il mio segreto? L’amore per il calcio".