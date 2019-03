Gaston Ramirez, trequartista della Sampdoria, ha parlato a Milan Tv prima della sfida contro i rossoneri: “E’ una partita importante per noi come per il Milan. Sappiamo come giocare, vogliamo fare bene e dovremo fare bene per noi e per la nostra gente. Dobbiamo fare il tipo di prestazione fatto in Coppa Italia, sappiamo che sarà difficile, dobbiamo stare concentrati al massimo per tutta la partita”.