Claudio, allenatore dellaha rilasciato una intervista al sito ufficiale del club a due giorni dalla sfida contro l'recupero della 25esima giornata di Serie A: "Finalmente si ricomincia e i pensieri sono tanti. I ragazzi si sono impegnati tanto, ma fin quando non hai la controprova delle squadre avversarie non sai mai cosa hai fatto. Siamo riusciti a portare la squadra a dove eravamo, allenamenti con la stessa intensità e con lo stesso volume. Certo, in Coppa Italia abbiamo visto che le squadre stanno bene in campo per un tempo e poi iniziano a calare. C'è curiosità per capire quanto la squadra possa giocare ai giusti ritmi, dobbiamo valutare bene anche nel corso della partita come i ragazzi recuperano e come stanno".- "Dovevamo giocare questa partita quattro mesi fa ed è una vita. il tempo s'è rallentato, figurarsi per noi che avevamo un calendario importante. La ripresa del campionato la volevo subito e ora è totalmente falsato, il COVID è entrato dentro di noi. Questa non è una scusante, che proveremo a fare più del massimo è scontato. Sono contento di avere questa rosa e di poter fare i cinque cambi".- "Naturalmente è una situazione anomala perché questo non è come un inizio di campionato. I ragazzi non hanno scaricato lo stress, in ritiro trovi una squadra rilassata mentre questa è una situazione diversa. Sono curiosissimo, so che abbiamo lavorato bene e che i ragazzi hanno lavorato al massimo ma io sono come San Tommaso: voglio vedere, voglio toccare- "In questo periodo ho provato di più il 3-5-2. La squadra è abituata a giocare il 4-4-2 o il 4-3-1-2, ma dato che a volte ho dovuto adottare la difesa a tre ho cercato di spingere di più il discorso dei tre centrali e dei cinque centrocampisti".- "In questo momento temo di non avere Fabio Quagliarella. Negli ultimi 3-4 giorni ha avvertito un piccolo fastidio al gemello del polpaccio e avendo tre partite a settimana perché rischiarlo? Il gemello è un muscolo particolare, ti fai male e poi stai fermo un mese. Domani valuterò con lui e col dottore, ma in linea di massima non sarà a disposizione".- Contro il Napoli ho visto un'Inter bella tonica, in salute. Hanno fatto gol e nelle 3-4 occasioni che hanno avuto Ospina è stato splendido. E' una grande Inter, non ha i 90 minuti a tamburo ma loro intanto i 90 minuti li hanno fatti. Noi ancora no...".