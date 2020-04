Intervenuto a Sky Sport, Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, dice la sua sul momento per il Coronavirus: "In pratica non abbiamo mai mollato. Dal primo giorno parlo coi collaboratori la sera e mandiamo il programma di lavoro per il mattino seguente. C’è chi ha il giardino e può correre, chi no, ma ho fiducia per un ritorno alla vita normale. La cosa più importante è seguire le direttive del Governo in questo momento. Primo allenamento? Mi dispiacerà non poter abbracciare i ragazzi, ci capiremo col feeling che abbiamo. Io ogni mattina davo la mano a ognuno di loro, poi ho smesso agli ultimi allenamenti. Ricominceremo insieme, almeno ad allenarci. Samp? Eravamo in un momento eccellente. Ho avuto diversi giocatori colpiti dal Coronavirus, mi auguro possano tornare al 100% ora".