Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri commenta in conferenza stampa la sconfitta nel derby con il Genoa: "Partita decisa da strappi, noi abbiamo giocato la nostra partita ma il Genoa aveva quel pizzico di motivazione in più ed è riuscito a segnare due gol, mentre noi ne abbiamo fatto uno solo. Abbiamo spinto tanto e se ci fossero stati i tifosi avremmo forse tirato fuori qualcosa in più, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi che hanno fatto una stagione splendida e si sono tirati fuori nel momento giusto. Spiace perdere un derby, ma il Genoa ha meritato e complimenti a loro. I miei hanno giocato con grinta e determinazione, cercando di fare tutto quello che bisognava fare. Il Genoa è stato più pronto a fare gol: i loro strappi sono andati a buon fine, i nostri no. Pazienza. Gol presi per disattenzione? Forse, quando dico quel pizzico di determinazione in più. Giocare senza pubblico è la cosa più brutta che ci possa essere. E' un peccato, ma andiamo avanti. Salvezza con tre giornate d'anticipo? Per questo dobbiamo ringraziare i ragazzi che hanno fatto cose difficili: allenarsi durante la pandemia, con diversi giocatori colpiti durante il lockdown... Poi quando hanno ripreso non è stato facile, per cui posso dire loro solo grazie, sono stati splendidi e si sono sacrificai. Momento chiave? La partita con il Lecce, una boccata d'ossigeno. Lavoriamo per la prossima partita perché tra pochi giorni ci sarà la Juve, poi il Milan e alla fine il Brescia. Andiamo passo dopo passo. Cosa mi aspetto in questo finale? Di giocare come stasera, con la stessa determinazione e grinta, sperando di fare qualche errore in meno".