Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri commenta a Sky Sport il successo sulla Fiorentina: "I ragazzi hanno risposto alla grande, mi è sembrato di rivedere la Samp del post lockdown, che non si dà mai per vinta. Abbiamo fatto una bellissima partita, mi sono veramente piaciuti. Ramirez? Ha risposto alla grande da campione quale è, non so se rimarrà. Il mercato a campionato iniziato è una cosa assurda, finiamolo prima, dà noia agli allenatori. Verre? Ha fatto un gol bellissimo, se andrà via Ramirez e lui resterà sarò contento perché potrà avere più spazio. Adrien Silva? Lo volevo già al Leicester, ma non me lo presero e lo acquistarono l'anno dopo che ero andato via. Lo conosco bene, ha personalità e qualità ma sa anche difendere e fare legna quando serve. Mi mancava in rosa un giocatore con le sue caratteristiche, ottimo nelle due fasi. Fazio? Se ci saranno le firme, ne parleremo".