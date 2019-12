In vista del derby di Genova, Thiago Motta e Claudio Ranieri, allenatori di Genoa e Samp, hanno parlato di Zlatan Ibrahimovic a Dazn. Queste le parole del tecnico del Grifone: "Ibra è quella persona, quel giocatore che vorresti avere sempre con te". Queste invece quelle del tecnico dei blucerchiati: "Uno squillo glielo farei, sì... ma non credo che lui voglia la Sampdoria. E' un giocatore con un carattere eccezionale, un trascinatore. Io lo prenderei perché sarebbe un grande esempio per i giovani, perché lui è il primo negli allenamenti, si impegna sempre, riprende i suoi compagni. Ma non credo possa venire qui da noi".