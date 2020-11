L'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha commentato la sconfitta nel derby di Coppa Italia contro il Genoa: "Siamo stati dei polli. Abbiamo fatto quattro gol questa sera, tre per loro però. Li abbiamo mandati in porta con i nostri passaggi. Giusto pagare quando sbagli. Sono nostri gli errori di oggi, ma anche quelli di domenica scorsa contro il Bologna. Non va bene così. Le tre partite che abbiamo vinto in sequenza ci hanno dato un po’ alla testa".