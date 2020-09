Queste le parole di Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, a Sky Sport: "Sono deluso, non mi aspettavo una prova del genere. Va bene perdere, ma almeno giochiamo. Non possiamo competere a livello tecnico con certi giocatori, ma per determinazione, sacrificio e umiltà sì. Oggi sapevo che saremmo stati messi sotto, siamo arrivati tardi su tutto, potevamo fare meglio, non credo ci sia appagamento per quello che abbiamo fatto nel finale di questa stagione. Mercato? Qualcosina arriverà. Sono curioso di capire cosa succederà, saremo quelli del pre covid o del post covid? Ce lo dirà il campionato. Keita? Dovrebbe arrivare questa settimana, speriamo. Può giocare esterno nel 4-4-2 o come seconda punta".