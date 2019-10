Ripresa degli allenamenti della Sampdoria con la squadra divisa in due gruppi: lavoro rigenerativo per chi ha giocato di più contro la Roma, tecnica e partitella per gli altri. Sul sito blucerchiato anche il bollettino medico aggiornato: "​Non ha partecipato alla seduta Fabio Depaoli (a riposo per un leggero stato influenzale), Karol Linetty (individuale di recupero) e Andrea Seculin (terapie e fisioterapia)".