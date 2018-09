A breve per la Sampdoria ci sarà una nuova situazione di mercato di cui occuparsi. E' quella relativa a Dodò, prestato un anno fa dai blucerchiati al Santos. Il club bianconero ha tutte le intenzioni di trattenere il calciatore, come ribadito in più frangenti, ma in Brasile hanno fatto molto scalpore le dichiarazioni rilasciate recentemente dal terzino sinistro ex Roma e Inter, che in conferenza stampa ha parlato così del suo futuro: "Abbiamo vissuto un momento molto importante in cui bisognava prendere parecchie decisioni e tutti eravamo concentrati su quello. Abbiamo un problema politico (si riferisce al possibile processo di impeachment nei confronti del presidente Peres, votato dal Consiglio del Santos), e probabilmente a causa di ciò nessuno ancora mi ha cercato" ha detto in conferenza stampa a globoesporte.com.



"Ora voglio concentrarmi sugli allenamenti e sulle partite – ha aggiunto poi Dodò – abbiamo l'obiettivo di raggiungere la Libertadores, traguardo che per il club sarebbe molto importante. Se devo parlare di prestito o di trasferimento definitivo, preferisco farlo dopo che sarà terminato il campionato". Le dichiarazioni del giocatore hanno suscitato però l'immediata reazione del Santos, che ha voluto tranquillizzare i propri tifosi, ma anche la Sampdoria: "Ci sono già stati contatti con l’agente del giocatore – ha risposto a precisa domanda su Twitter la squadra di San Paolo – abbiamo già fissato una cifra con il club italiano e anche conservato il denaro per acquistarlo a titolo definitivo a dicembre".