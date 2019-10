Sampdoria-Roma è a rischio rinvio a causa del maltempo. la Roma sta iniziando ad organizzare il programma in caso non si giocasse. Il Prefetto di Genova ha confermato l’emergenza prevista per il weekend, quando il fiume Bisagno rischierà l’esondazione a causa delle abbondanti piogge. Come riporta Il Messaggero, la società giallorossa ha scelto di anticipare la conferenza stampa di Fonsec aalle 10:00 per avere a disposizione l’opzione dell’annullamento del volo a favore di un viaggio in treno. Pronto un frecciarossa fino a Milanoper poi trasferirsi in pullman a Genova. In caso di situazione irrimediabile, è possibile lo staff societario chieda, già alla vigilia, il rinvio della partita.