Il prossimo impegno della Sampdoria è ai limiti del proibitivo. In casa della Juventus, la squadra di Dejan Stankovic cercherà dei punti fondamentali per la salvezza. L'allenatore serbo ha presentato così la sfida in conferenza stampa.



“Siamo in piena emergenza, è uno anno difficile sotto tutti i punti di vista. E’ un piacere allenare ragazzi che si impegnano così, domani giochiamo in casa di una squadra che senza penalizzazione sarebbe seconda e che sta andando avanti anche in Europa. Dobbiamo cercare di fare la nostra prestazione, continuando a lavorare duro e guardando solo a noi stessi.”



“Mancherà Audero, che è il nostro capitano e leader e mancherà tanto a questo gruppo. Anche su Cuisance e Djuricic non sono ottimista, sicuramente sarà fuori Lammers.”