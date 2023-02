Alla vigilia del match con il Monza, Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, parla ai canali ufficiali del club blucerchiato: "Finalmente è finito il mercato. I nuovi hanno lavorato alla grande questa settimana. Cuisance, Gunter e Ilkhan hanno dimostrato la voglia di sacrificarsi, li ho visti motivati e sul pezzo".



Il tecnico serbo prosegue: "E' stata una settimana molto positiva per tutta la squadra e siamo pronti per un'altra sfida che non sarà facile. Così come non sarà facile nessuna delle gare da qui alla fine. Non ci dobbiamo abbattere e sfruttare il momento positivo quando arriverà. Abbiamo dimostrato di essere un blocco unico con i tifosi che sono sempre al nostro fianco. Si sono dimostrati leali nei momenti difficili. Si sbloccherà l'intero ambiente quando arriverà il momento positivo. E noi dovremmo essere pronti. Vogliamo cambiare la storia di questo campionato".



Infine: "Il Monza è in salute, ha una società forte dietro e un allenatore giovane che si fa sentire e valere, e si fa voler bene. Lo seguono ed è riuscito ad ottenere ottimi risultati. Quando non pensi alla classifica, cominci ad ottenere risultati importanti. I miei ragazzi hanno ancora margine per dimostrare quanto valgono".