Dopo averlo seguito nella scorsa sessione estiva di mercato, la Sampdoria è tornata a monitorare il difensore del Genk Omar Colley, gambiano classe 1992 titolare inamovibile della formazione belga. Nelle ultime ore si era diffusa anche la notizia di una possibile offerta del club blucerchiato di circa 5 milioni più 2 di bonus per il giocatore, anche se il Genk soltanto un anno fa aveva chiesto 10 milioni a Corte Lambruschini per far partire il suo pezzo pregiato.



Ai microfoni di Sampnews24.com Haris Skenderovic, agente di Colley, ha fatto il punto sulla trattativa: "Non ci sono grandi novità, la Sampdoria è davvero interessata a Colley da tanto tempo e continua a esserlo" ha rivelato il procuratore. "Stiamo lavorando su più piste, ma alla fine è il Genk che deciderà se venderlo e a quale cifra venderlo". Attualmente però non ci sarebbero proposte sul tavolo: "Non ho ricevuto offerte ufficiali per il momento, probabilmente la Sampdoria ha parlato con il club di questioni economiche" ha confermato Skenderovic.



Le possibilità di un trasferimento comunque sono piuttosto alte: "Diversamente da quanto accaduto l’estate scorsa, quando Colley non era partito per volontà del Genk, credo che questa volta con una buona offerta il giocatore potrà lasciare il Belgio" conclude l'agente. La Sampdoria resta alla finestra, per una delle prime piste dell'estate 2018.