Joachim Andersen è ormai a un passo dal trasferimento al Lione. L'accordo con la Sampdoria è totale e si attende soltanto l'annuncio per chiudere del tutto l'affare. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club blucerchiato pensa a un difensore in orbita Juventus per sostituire il talento danese. C'è infatti Giangiacomo Magnani, di proprietà del Sassuolo, ma in sinergia con il club bianconero, nel mirino del presidente Massimo Ferrero per garantire un'alternativa di valore a Eusebio Di Francesco.