Emiliano Viviano, portiere della Sampdoria, parla a gianlucadimarzio.com: "“Sto abbastanza bene, farò delle visite per approfondire ma l’articolazione non dovrebbe essere interessata. E’ un problema che mi trascinavo dietro da un po’ ma per quello che ho fatto quest’estate sono felicissimo di aver giocato 28 gare in stagione. Tutte era impossibile dopo l’operazione a entrambe le ginocchia".



SUL FUTURO - "Futuro? L’allenatore farà le sue valutazioni e le sue richieste, da quando sono qui - a parte un anno - il club ha sempre dimostrato di voler migliorare. I fattori che decidono i risultati sono tanti ma si lavora sulle strutture, sui campi di allenamento, sui giocatori di proprietà… I risultati sono sotto gli occhi di tutti, poi le valutazioni da fare sono tantissime. Ma noi ci siamo trovati bene, poi Giampaolo ha un contratto e non so se l’allenatore sia in discussione".