La Sampdoria continua a lavorare al profilo di Lorenzo Tonelli, primo nome sul taccuino del mister blucerchiato Marco Giampaolo che lo ha già avuto a Empoli. La trattativa però non ha ancora trovato la quadra giusta, a causa delle richieste del Napoli. Il club di De Laurentiis rimane fermo sulle sue posizioni, e continua a sparare alto per il calciatore.



Giuntoli chiede di inserire all'interno dell'operazione - imbastita sulla base del prestito - l'obbligo di riscatto per la Sampdoria, legato alle presenze in Serie A del calciatore. Nella trattativa messa in piedi con il Cagliari, altra società interessata, si parlava di circa 20 presenze, quindi un numero facilmente raggiungibile. Oltretutto, secondo Il Secolo XIX il Napoli continua a chiedere 7 milioni, cifra ritenuta troppo alta dalla Sampdoria.