Le grandi manovre in casa Sampdoria riguarderanno anche il centrocampo, e probabilmente pure Ronaldo Vieira, giunto al capolinea della sua avventura blucerchiata. Il giocatore pare diretto al ritorno in Inghilterra, e per la precisione allo Sheffield United, come confermato anche dall'allenatore del club d'oltremanica.



Per il momento però a Genova, scrive Sampnews24.com, sono arrivati soltanto sondaggi ma senza un affondo decisivo da parte del club. In discussione attualmente ci sarebbe la formula del trasferimento: lo Sheffield spinge per un prestito con obbligo di riscatto a fine stagione, la Samp invece propenderebbe per una cessione a titolo definitivo.