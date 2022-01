Le indiscrezioni di mercato che circolano in queste ore a Genova, sponda Sampdoria, raccontano di un interesse blucerchiato addirittura per un giocatore dell'Arsenal. Il calciatore in questione è Pablo Mari, centrale classe 1993 poco impiegato dal tecnico dei Gunners Arteta. Il difensore vorrebbe lasciare Londra, e la Serie A ha alzato le antenne per un suo eventuale approdo in Italia.



A solleticare la Samp sarebbe la formula del trasferimento, perché l'Arsenal sembrerebbe disponibile a lavorare sul prestito fino a giugno con diritto o obbligo di riscatto. Il problema, ovviamente, è rappresentato dall'ingaggio di Mari, a cui la società inglese dovrebbe contribuire.



Inoltre, la notizia della disponibilità dell'ex City ha mosso anche altri club in Italia, in particolare Torino e Udinese. Nei giorni scorsi lo spagnolo era stato accostato a Milan e Flamengo, ma si tratta di due destinazioni che non hanno trovato riscontri. Più concreta, invece, l'eventuale pista Liga.