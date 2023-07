La Sampdoria, come noto, nel prossimo campionato rischia 4 punti di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato. Le notizie allarmistiche diffuse ieri, invece, non hanno trovato fondamento. Due giorni fa è arrivato il deferimento per i primi due punti di penalità, legati ai contributi da versare all'Inps e alle ritenute Irpef degli stipendi dei tesserati per il trimestre da gennaio a marzo. Due punti che per la Samp sono pacifici: purtroppo arriveranno, e non si può impedire. Contestualmente, sono stati deferiti Bosco e Panconi.



Il club blucerchiato invece, assistito da un legale (Vitalini-Sacconi) appartenente allo studio dell'ex braccio destro di Ferrero, l'avvocato Romei, punta ad uno 'sconto' sugli altri due punti di penalità, quelli del mancato pagamento al 30 maggio degli stipendi. La tesi difensiva della Samp, già pronta, è che i soldi fossero già sul conto, e che il ritardo era dovuto soltanto alla trattativa tra Ferrero e Radrizzani. La sensazione è che la richiesta blucerchiata possa essere accolta, quantomeno parzialmente se non del tutto.