Una goccia nel mare, certo, ma pure qualcosa da cui partire per iniziare. Durante la precedente pausa per le Nazionali la Sampdoria di mister Marco Giampaolo aveva affrontato in amichevole lo Spezia, per mantenere il ritmo partita e preparare le successive gare. La gara contro i bianconeri liguri aveva portato bene alla truppa doriana, perchè da lì in poi sono arrivati undici punti, frutto delle tre vittorie contro Frosinone, Spal e Atalanta e dei due pareggi contro Fiorentina e Cagliari.



L'amichevole però ha prodotto anche un altro risultato utile, che poi era il fine principale del match: sono stati raccolti infatti 20.000 euro, che verranno destinati all'emergenza del Ponte Morandi e alle tante persone che hanno perso tutto in quella sciagurata circostanza. Il governatore della Regione Liguria Toti ha commentato così: "Il mondo dello sport, da subito, si è dimostrato sensibile e vicino a Genova in questo momento difficile, con una lunga sequenza di iniziative. Si tratta di un contributo concreto, economico, ma anche di qualcosa che mantiene alta l’attenzione sulla città: ne abbiamo bisogno, in moda tale che i problemi che la colpiscono possano essere risolti in maniera rapida" riporta Sampdoria.it.