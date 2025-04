Getty Images

La tensione attorno allanon accenna a diminuire e l’ultimo episodio ha alzato ulteriormente il livello di allerta. Dopo la sconfitta contro il Frosinone, il pullman della squadra è stato preso di mira da un gruppo di tifosi infuriati sul cavalcavia di Quarto. Il lancio di sassi ha causato danni ingenti, stimati in quasi, colpendo pesantemente la fiancata del mezzo. Attimi di paura a bordo, con alcuni giocatori e membri dello staff che si sono abbassati o stesi per terra per precauzione, temendo conseguenze peggiori.L’incidente ha messo in difficoltà la logistica della squadra, che ora deve trovare una soluzione per le prossime trasferte. Al momento, l’opzione più concreta è l’utilizzo di un, una soluzione di ripiego necessaria per garantire gli spostamenti in attesa delle riparazioni. La sistemazione definitiva del mezzo, però, non avverrà a breve. La società secondo Il Secolo XIX starebbe valutando la possibilità di una riparazione provvisoria per poter continuare a utilizzare il pullman fino al termine della stagione. La parte frontale del veicolo si è salvata, ma il resto del mezzo ha riportato danni significativi, rendendo inevitabile un rifacimento completo della brandizzazione.

Intanto, GenovaRent, la società proprietaria del pullman, ha deciso diper l’accaduto, un atto dovuto dopo il grave danneggiamento subito. Parallelamente, le riparazioni procedono con difficoltà: il mezzo si trova attualmente in una carrozzeria di Varese, ma i lavori sono bloccati in attesa di pezzi di ricambio provenienti dalla Spagna. I tempi di attesa restano incerti, complicando ulteriormente una situazione già critica per la Sampdoria, che deve ora affrontare le prossime partite senza il proprio mezzo ufficiale e con una tifoseria sempre più in subbuglio.