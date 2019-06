La Sampdoria conta di sviluppare la prossima campagna acquisti grazie ad un tesoretto di almeno cinquanta milioni. Merito - per così dire - delle plusvalenze, e in particolare di due calciatori, Joachim Andersen e Dennis Praet. Ieri Andersen ha rivelato il suo desiderio di cambiare aria, ma in realtà era da parecchio tempo che in Liguria si prevedeva il sacrificio del danese.



La Sampdoria ha anche già fissato il prezzo per il giocatore: i dirigenti doriani vogliono 35 milioni per Andersen, cifra considerata leggermente alta dagli operatori di mercato. Con la Samp si può chiudere attorno ai 30 milioni, importo che rappresenterebbe comunque una plusvalenza da record considerando che il calciatore era stato messo a bilancio per 1.2 milioni.



Andersen, che recentemente ha cambiato procuratore affidandosi alla Stellar, importante agenzia inglese che cura anche gli interessi di Bale, ha già scatenato una vera e propria asta su di se. La Samp non ha particolari preferenze in merito alla cessione, anche se secondo Il Secolo XIX sotto certi aspetti sarebbe meglio venderlo in Italia, per riequilibrare il conto in camera di compensazione in Lega. Grande peso nella scelta comunque spetterà anche al padre del calciatore, da sempre molto influente nelle decisioni del figlio.



Più bassa la valutazione di Praet. In questo caso si parte da 25 milioni, anche se la situazione legata al centrocampista belga sembra più fredda. Per il momento infatti non sembrano esserci trattative particolarmente avviate per portare l'ex Anderlecht lontano da Genova, esclusa forse la pista Milan, molto interessato anche ad Andersen.