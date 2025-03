Sampdoria, 7 milioni di riscatti da valutare: da Akinsanmiro a Curto, il punto

Getty Images

In casa, la finestra estiva di mercato sarà complessa e richiederà valutazioni attente da parte del DS Pietro Accardi. I blucerchiati dovranno decidere sul futuro di diversi giocatori arrivati in prestito, alcuni con obbligo di riscatto e altri con semplice opzione. Molte di queste operazioni sono state concluse a gennaio.L'affare più oneroso riguarda Fabio, arrivato dal Modena con un diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro. Una cifra significativa, che la Samp difficilmente investirà per un giocatore poco impiegato da mister Semplici. Con la stessa formula è approdato Pietro, dal Pisa, per cui servirebbe circa un milione di euro. Stessa cifra anche per Remy, preso dal Lecce. Marcoe Giuseppe, prelevati rispettivamente da Como e Bari per, hanno avuto un buon impatto sulla squadra. Il loro riscatto appare una possibilità concreta.

Un caso a parte è quello di Ebenezer. Il centrocampista nigeriano classe 2004 è in prestito dall'Inter, con un diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni. Tuttavia, i nerazzurri secondo Il Secolo XIX hanno mantenuto un'opzione di riacquisto a 2,8 milioni, che potrebbero esercitare per riportarlo a Milano. Ancora da capire la posizione dell'Inter al momento. Nel complesso, assicurarsi tutti questi giocatori costerebbe circai euro, a cui vanno aggiunti quelli già previsti per gli acquisti obbligatori.