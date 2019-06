E' possibile che due cessioni concretizzatesi nell'estate 2017 possano portare nelle casse della Sampdoria addirittura 9 milioni 'extra'? Sì, possibile se i calciatori in questione rispondono al nome di Luis Muriel e Bruno Fernandes. Forse a Genova vengono considerati rimpianti di mercato, in particolare il portoghese tenendo presenti le cifre della sua valutazione attuale, ma di sicuro l'iniezione di liquidità che garantiranno a Corte Lambruschini si rivelerà piuttosto importante e corposa.



Il primo bonifico arriverà tramite l'Atalanta, che ha acquistato Muriel dal Siviglia per 18 milioni di euro nonostante il grave infortunio. All'epoca della cessione del colombiano agli andalusi, però, la Samp inserì nel contratto una clausola per ottenere il 20% dalla nuova eventuale cessione. Il passaggio di Muriel in nerazzurro quindi garantirà a Ferrero 3,6 milioni.



Ancora maggiore l'introito della Samp per Bruno Fernandes. ​Quando il trequartista fu ceduto allo Sporting Lisbona, il Doria pretese una percentuale sulla futura rivendita, ossia il 10% sulla plusvalenza che avrebbe generato l'ex Udinese. Fernandes venne pagato 8,5 milioni dai biancoverdi, quindi in caso di una sua vendita ad esempio a 60 milioni, alla Samp andrebbe il 10% di 51,5 milioni (poco più di 5 milioni).